Pensioenen dankzij nieuwe stelsel flink omhoog

De pensioenen die het afgelopen jaar zijn overgegaan op het nieuwe stelsel zijn dankzij die overstap gemiddeld met 14% verhoogd. 'Het betreft een structurele verhoging. Dit is mogelijk doordat in het nieuwe stelsel buffers gerichter worden ingezet en er dus een lagere buffer nodig is', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag.

Voortgangsrapportage

'Een groter deel van iedere euro kan daardoor naar de pensioenuitkering. Inmiddels is meer dan de helft van de Nederlanders met een pensioenregeling over op het nieuwe stelsel', zo schrijft minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de voortgangsrapportage over de Wet toekomst pensioenen.

'Transparanter'

Minister Paul: “Met het nieuwe stelsel krijgen Nederlanders een pensioen dat makkelijker stijgt, transparanter is en past bij werknemers die niet meer 40 jaar bij 1 werkgever zitten. De overgang ligt goed op stoom. De helft van de pensioendeelnemers is al overgestapt en plukt nu de vruchten van dit nieuwe stelsel. In de sector wordt hard gewerkt om ook de overige pensioenen de komende 2 jaar zorgvuldig over te laten gaan. Wij blijven daarom nauw in contact met de pensioenfondsen, de verzekeraars en de toezichthouders.”

Structurele verhogingen

De verhogingen bij de overgang op het nieuwe stelsel zijn structureel. Ook is er meer perspectief op verdere verhogingen de komende jaren. In het nieuwe stelsel komt een groter deel van de ingelegde premie en het behaalde rendement beschikbaar voor de pensioenuitkering. De verwachting van pensioenfondsen is daardoor dat de jaarlijkse kans op verhogingen veel groter is dan de kans op een verlaging.

Aantal fondsen dat over is op nieuwe stelsel

Op dit moment zijn er 30 pensioenfondsen/-kringen overgestapt op het nieuwe stelsel. Er zijn nog 6 fondsen die het komende half jaar volgen. Eind dit jaar maken nogmaals 15 fondsen de overstap. 61 fondsen maken de overstap in 2027, waarna de laatste 25 fondsen op 1 januari 2028 overgaan.