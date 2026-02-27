Daling aantal valse eurobiljetten zet door

Het aantal valse eurobiljetten neemt af. In 2025 zijn in Nederland 17.900 valse biljetten uit circulatie gehaald. Ten opzichte van de 24.100 valse biljetten in 2024, was sprake van een daling van 26%. Het valse biljet van 50 euro werd het vaakst aangetroffen.

Ook over een langere periode van 10 jaar bezien, is sprake van een dalende trend van het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland (zie de grafiek). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het afnemend gebruik van contant geld, de oplettende winkeliers die biljetten controleren op echtheid en de aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Verder werden in 2025 minder valse eurobiljetten van 100 en 200 uit de circulatie gehaald. De pieken in 2022 en 2024 waren vooral het gevolg van een klein aantal oplichtingszaken met valse biljetten van zeer lage kwaliteit.

Controleren biljetten

In 2025 zijn wereldwijd 444.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat was 20% minder dan in 2024 Ten opzichte van de 31 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, is de kans op een vals biljet klein. Toch loont het de moeite om een eurobiljet te controleren. Een goede controle zorgt voor een snelle opsporing van verdachte biljetten. Hierdoor kan voorkomen worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en dat de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade.

Een eurobiljet is handmatig eenvoudig te controleren via echtheidskenmerken als het watermerk en het hologram. Verder kunnen winkeliers gebruik maken van geteste detectieapparaten. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina.