Sneller duidelijkheid voor werkgevers over re-integratie zieke werknemer

Als zieke werknemers niet binnen een jaar kunnen terugkeren op het werk, kan vanaf de start van het tweede ziektejaar uitsluitend een plek bij een ander bedrijf worden gezocht. Zo wil het kabinet kleine en middelgrote werkgevers sneller duidelijkheid geven over het kunnen vervangen van een zieke werknemer. Minister Aartsen van Werk en Participatie heeft het wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Langdurig ziek zijn, of arbeidsongeschikt raken, heeft grote impact. In eerste instantie natuurlijk op de werknemer. Maar ook een werkgever komt voor problemen te staan als een werknemer langere tijd niet kan werken. De werkgever heeft dan gedurende minimaal 2 jaar de verplichting de zieke werknemer te re-integreren en gedeeltelijk het loon door te betalen. Ook moet de werkgever de functie van de zieke werknemer beschikbaar houden, waardoor hij slechts voor tijdelijke vervanging kan zorgen. Dit maakt met name kleine bedrijven minder wendbaar. En vormt voor relatief veel mkb-werkgevers een belemmering om werknemers een vast contract aan te bieden.

Andere werkgever

In het arbeidsmarktpakket hebben kabinet en sociale partners daarom afgesproken om de re-integratie in het tweede ziektejaar in het mkb zoveel mogelijk te richten op het zogenaamde tweede spoor. Dat wil zeggen dat iemand aan de slag gaat bij een andere werkgever, zonder de mogelijkheid van terugkeer naar de eigen werkplek. Dit wordt mogelijk met instemming van de werknemer of met toestemming van UWV.

Minister Aartsen: ‘Dat is goed voor de werkgever, want deze weet zo sneller of hij iemand nieuw mag aannemen om weer op volle sterkte te komen. Voor de werknemer is eerder duidelijk dat de re-integratie zich richt op een baan bij een nieuwe werkgever.’

Meer voorstellen

Dit is de tweede stap die minister Aartsen zet om de periode van loondoorbetaling bij ziekte meer werkbaar te maken voor werkgevers. Een eerste wetsvoorstel heeft hij recent naar de Raad van State gestuurd voor advies. Dit regelt dat het advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de re-integratietoets door UWV na 2 jaar ziekte. Werkgevers krijgen zo meer zekerheid over de verplichtingen rond de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Het kabinet werkt de komende periode meer voorstellen uit om de periode van loondoorbetaling bij ziekte beter uitvoerbaar te maken voor werkgevers, met name voor het mkb.