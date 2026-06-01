Provincie Utrecht zet zich extra in voor veilig reizen

De provincie Utrecht neemt extra maatregelen om inwoners zich veiliger te laten voelen op straat, op de fiets en in het openbaar vervoer. De aanpak richt zich op zowel daadwerkelijke veiligheid als het gevoel van veiligheid onderweg.

Daarbij kijkt en luistert de provincie nadrukkelijk naar ervaringen van vrouwen en andere reizigers die zich soms onveilig voelen in de openbare ruimte.

Om ongewenst gedrag en geweld te voorkomen doet de provincie al veel en zet nu extra stappen. “Een van de belangrijkste veranderingen is dat drukke fietsroutes en belangrijke doorfietsroutes beter verlicht gaan worden. Ook bij bushaltes en fietsenstallingen moet de verlichting op orde zijn”, stelt André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit. Volgens de provincie helpt dit niet alleen om verkeerssituaties veiliger te maken, maar zorgt het ook voor meer sociale controle en een prettiger gevoel onderweg, vooral in de donkere wintermaanden.

Klankbordgroep die meedenkt

Maar meer verlichting is niet de enige oplossing. “Bij het ontwerpen van wegen, fietspaden en ov-locaties wordt voortaan nadrukkelijker getoetst op sociale veiligheid en genderinclusiviteit. Ook komt er een klankbordgroep van vrouwen die meedenkt bij nieuwe projecten”, vervolgt gedeputeerde Van Schie. Verder onderzoekt de provincie hoe fietstunnels veiliger kunnen worden ingericht en worden subsidieregelingen aangepast zodat gemeenten eenvoudiger maatregelen voor sociale veiligheid kunnen nemen rond bus- en tramhaltes en knooppunten.

Veilige wegen, meer toezicht

Daarnaast zorgen we er al dagelijks voor dat wegen, fietspaden en het openbaar vervoer veilig te gebruiken is door iedereen. Zo wordt schade en defecten snel hersteld en wordt afval regelmatig opgeruimd. Op een aantal carpoolplaatsen vergeeft de provincie standplaatsen voor bijvoorbeeld een foodtruck of mobiele verkoopwagens om deze plekken schoon en veilig te houden. Ook krijgen het openbaar vervoer (U-OV) subsidie voor handhavers (BOA’s), cameratoezicht en servicemedewerkers om de veiligheid te verbeteren.