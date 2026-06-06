Wet op de Defensiegereedheid naar de Tweede Kamer

Het definitieve wetsvoorstel van de Wet op de Defensiegereedheid (Wodg) is afgelopen vrijdag in de ministerraad vastgesteld. 'De wet wordt aangeboden voor behandeling in het parlement. Op advies van de Raad van State heeft Defensie in de Wodg een aantal onderdelen aangepast. Met de Wodg is Defensie straks beter in staat procedures te versnellen om militair gereed te zijn', zo meldt het ministerie van Defensie.

Voorbereid zijn

De wereld is onveiliger geworden. De oorlog in Oekraïne laat zien dat Nederland en de NAVO-bondgenoten voorbereid moeten zijn op de verdediging van het verdragsgebied. De huidige wet- en regelgeving sluit onvoldoende aan op de veiligheidssituatie. Het is belangrijk om langdurig militair inzetbaar te blijven en realistischer te kunnen oefenen in eigen land.

In Nederland beter oefenen op oorlogsscenario’s

De Wodg maakt het mogelijk om in Nederland beter te oefenen op oorlogsscenario’s, bijvoorbeeld door ’s nachts schietoefeningen te houden, loopgraven aan te leggen en met drones te trainen. Daarnaast helpt de wet Defensie zich voor te bereiden op technologische ontwikkelingen die het karakter van oorlogvoering snel veranderen, zoals cyber- en dronecapaciteiten.

Wettelijk kader

De Wodg biedt Defensie straks een wettelijk kader voor een goede en tijdige gereedstelling van de krijgsmacht, passend bij de huidige geopolitieke situatie. De wet stelt Defensie in staat om activiteiten uit te voeren die onder de huidige wet- en regelgeving te veel tijd kosten of te veel belemmeringen kennen. De Raad van State begrijpt de noodzaak van het wetsvoorstel, onderschrijft de doelstelling van de Wodg en volgt de gekozen benadering.

Vangnetbepaling aangepast

Onderdelen van het advies van de Raad van State zijn verwerkt in het uiteindelijke wetsvoorstel. Er zijn onder andere aanvullende waarborgen voor toepassing van de wet toegevoegd, regels rond privacy zijn aangepast en de omgang met data is duidelijker omschreven. Tot slot is de vangnetbepaling aangepast. Hiermee kan Defensie bij onverwachte belemmeringen via een Koninklijk Besluit een ontheffing krijgen voor noodzakelijke gereedstellingsactiviteiten die niet in de Wodg zijn voorzien. Er zijn extra garanties toegevoegd voor het gebruik van deze bepaling.

Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer en vervolgens aan de Eerste Kamer.