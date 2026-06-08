Interflex nieuwe fase in: 63.000 Oekraïners opgeleid

Vier jaar na de start gaat Operatie Interflex een nieuwe fase in. 'Deze trainingsmissie werd in het leven geroepen om Oekraïense strijdkrachten op te leiden. Militairen uit 14 landen, waaronder Nederland, verzorgden de opleidingen. De missie stond onder Britse leiding', zo meldt het ministerie van defensie vandaag.

Interflex

Interflex werd enkele maanden na de Russische inval in Oekraïne opgericht. Doel was om Oekraïense rekruten een militaire basisopleiding te geven. Zo kregen zij les in schietvaardigheid, medische zorg en oorlogsrecht. Uiteindelijk zijn meer dan 63.000 Oekraïense militairen opgeleid, onder wie circa 11.000 instructeurs. Daarmee heeft Oekraïne steeds meer capaciteit opgebouwd om zelf basisopleidingen te verzorgen.

Ceremonie

Tijdens een ceremonie in Groot-Brittannië werd afgelopen weekend stilgestaan bij 4 jaar internationale samenwerking binnen Interflex. Hierbij was ook een Oekraïense vertegenwoordiging aanwezig. De afgevaardigden spraken hun waardering uit voor de inzet van alle deelnemende landen. Ook onderscheidden zij een aantal militairen voor hun bijdrage.

Landmacht en mariniers

Defensie was vanaf het begin betrokken. Verdeeld over verschillende rotaties ging het om militairen van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers. 13 Lichte Brigade leverde de afgelopen maanden de Nederlandse bijdrage aan de laatste basisopleidingen binnen deze fase van Interflex.

De opleiding kreeg gaandeweg steeds een ander karakter, afhankelijk van de behoeften van de Oekraïense strijdkrachten. De betrokken militairen demonstreerden hiermee hun flexibiliteit, aldus de Britse commandant van Interflex, kolonel Andy Boardman.

Focus op specialistische opleidingen

Voor Nederland komt met deze trainingsrotatie een einde aan de bijdrage aan Operatie Interflex. Het programma zelf gaat onder Britse leiding verder in een nieuwe fase, waarbij de nadruk verschuift van grootschalige basisopleidingen naar specialistische trainingen. Daarmee blijft de internationale ondersteuning van Oekraïne onverminderd doorgaan, maar in een vorm die aansluit bij de huidige behoeften van de Oekraïense krijgsmacht.

Nederland blijft wel op andere manieren bijdragen aan de opleiding van Oekraïense militairen, zoals via de Europese trainingsmissie EUMAM.