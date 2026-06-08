VOG politiegegevens verplicht voor aanvullende functies bij OM

Vanaf 1 juli 2026 wordt de VOG politiegegevens verplicht voor een aantal aanvullende functies bij het Openbaar Ministerie (OM). 'Het gaat hier om functies waarvoor een hogere mate van integriteit is vereist', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag.

Altijd politiegegevens opgevraagd

Dit betekent dat altijd politiegegevens worden opgevraagd bij VOG-aanvragen voor

deze functies. Ook kan de VOG worden geweigerd (enkel) op basis van relevante politiegegevens.

Aanvullend verplicht voor meerdere functies bij OM

De VOG politiegegevens-plicht gold al voor een aantal andere functies bij het OM en wordt nu aanvullend verplicht voor onder andere lijnmanagers, medewerkers beleid en advisering, medewerkers bedrijfsvoering, medewerkers kennis en onderzoek, project- en programmamanagers, trainees en stagiairs.

Douane

Daarnaast worden de namen van een aantal functies bij de Douane gewijzigd naar aanleiding van een heroriëntatie binnen de Douane. Deze verandering brengt geen nieuwe lasten met zich mee voor werknemers bij de Douane.