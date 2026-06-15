Speciaal programma roze ouderen tijdens WorldPride Amsterdam

Roze ouderen (55+) vormen een belangrijk speerpunt binnen de komende WorldPride in Amsterdam. Terecht, gezien hun geschiedenis als dragers van de LHBTQI emancipatie. Een keur aan activiteiten voor en door roze ouderen wordt opgezet om te tonen wat er in Nederland is bereikt, om feest te vieren en vooral om uit te wisselen met en te leren van buitenlandse gasten van alle leeftijden. Alle activiteiten zijn te vinden op de website en in een speciale programmaflyer.

De ouderen van nu hebben als jongeren, vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, de LHBTQI beweging tot stand gebracht en verder ontwikkeld. Zij hebben 26 jaar geleden de eerste Pride mee georganiseerd, en 20 jaar geleden als onderdeel daarvan Senior Pride opgezet, speciaal voor roze ouderen. Tijdens de WorldPride dit jaar in Amsterdam is er daarom meer dan ooit aandacht voor roze senioren (55+). En terecht. En bovendien logisch als je bedenkt dat de groep senioren groot is: honderdduizenden LHBTQI-ers van 55 jaar en ouder.

In de WorldPride zetten de roze ouderen-organisaties een groot en divers programma voor senioren op. Sessies in de WorldPride HumanRights Conference over wat er in Nederland voor roze ouderen tot stand is gebracht. Tentoonstellingen, een theatervoorstelling, films en fotoreportages over oudere LHBTQI-ers. Informatiebijeenkomsten, roze activiteiten in woonzorgcentra, borrels, lunches, en deelname als ‘senior pride’ aan optochten, markten en de Canal Parade. Alles internationaal. We laten zien wat we in Nederland voor en met roze ouderen organiseren, en zijn nieuwsgierig naar wat onze buitenlandse gasten beweegt en wat zij tot stand brengen.

In Amsterdam is ‘community building’ voor roze ouderen al 10 jaar aan de gang, onder anderen in het Roze Stadsdorp Amsterdam. Activiteiten, informatie, gezelligheid, themabijeenkomsten en buurtgroepen zorgen voor interactie en nabuurschap. Ook de positie van kwetsbare roze ouderen komt aan de orde. De zorg is aan het verschralen, roze ouderen voelen zich niet altijd welkom in zorginstellingen, er wordt vaak te weinig rekening gehouden met hun identiteit. Erkenning van en respect voor de behoeften en veiligheid van roze ouderen is essentieel. De belangenorganisatie voor regenboogsenioren Roze50+ werkt daar al jaren aan, o.a. met het certificaat “Roze Loper” voor instellingen die voldoen aan de eisen voor respectvolle zorg voor roze ouderen. Ook zorginstellingen die zulke zorg bieden, doen mee aan ons programma.