Nederland telt 1,58 miljoen motorrijbewijshouders, 20.342 meer dan vorig jaar

Nu de TT van Assen dit weekend honderdduizenden motorsportfans trekt, blijkt dat Nederlanders ook zelf massaal op de motor stappen. Uit een analyse van Overstappen.nl op basis van CBR-cijfers volgt dat ruim 1,58 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs hebben. Opvallend is dat de grootste groep rijbewijshouders tussen de 50 en 60 jaar oud is. In totaal is bijna de helft van alle 1.584.433 motorrijbewijshouders ouder dan 50 jaar.

Drenthe en Zeeland hebben de meeste motorrijders per inwoner

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn samen goed voor bijna de helft van alle motorrijbewijshouders. Drenthe voert de lijst aan met een motorrijbewijsdichtheid van 15,23% van de volwassen bevolking. Zeeland volgt met 14,67%. Zuid-Holland staat onderaan met 9,91%, ondanks dat het absolute aantal rijbewijshouders hier het hoogst ligt van alle provincies.

Het patroon sluit aan bij een bredere trend, stelt motorverzekeringsexpert Nick Brendel. “De motor blijft populair in provincies waar ruimte en recreatieve routes een centrale rol spelen. Veel motorrijders rijden vooral voor hun plezier en leggen daardoor aardig wat kilometers af. De premie hangt ook af van de postcode. Inwoners van steden zijn een stuk duurder uit dan inwoners van dorpen.”

Instroom van jongeren blijft beperkt

De Nederlandse motorrijder is gemiddeld genomen wat ouder. Slechts 1.518 Nederlanders tussen de 18 en 20 jaar beschikken over een motorrijbewijs. Dat is minder dan 0,1% van alle motorrijbewijshouders. De categorie 50 tot 60 jaar is met bijna 379.000 rijbewijshouders de grootste groep, gevolgd door 60- tot 75-jarigen.

Er zijn ook duidelijke regionale verschillen zichtbaar in de leeftijdsopbouw. Flevoland kent de jongste groep motorrijders van Nederland: meer dan één op de vijf rijbewijshouders in de provincie is tussen de 30 en 40 jaar oud. Zeeland en Limburg laten juist de oudste profielen zien. In Zeeland is het aandeel motorrijders van 75 jaar en ouder het hoogst van alle provincies. Limburg telt bovengemiddeld veel rijbewijshouders van 60 tot 75 jaar.