Vader en zoon veroordeeld voor wapenbezit en mishandeling in Westknollendam

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een vader en een zoon voor wapenbezit en het samen plegen van geweld in Westknollendam. Vader krijgt een jaar celstraf, zijn zoon vijftien maanden. Ook moeten ze het slachtoffer een kleine 3000 euro smartengeld betalen.

Op 21 augustus 2025 was er een conflict tussen de zoon en het slachtoffer. Toen het slachtoffer wegfietste, schoot de zoon op hem met een wapen. Vervolgens zijn beide verdachten samen naar het slachtoffer gegaan in de nabijgelegen jachthaven. Daar hebben ze samen geweld gebruikt en het slachtoffer met de vuist in zijn gezicht geslagen. De verdachten hadden daarnaast een automatisch vuurwapen met bijbehorende munitie in hun bezit. Daarnaast had de vader in zijn huis ook nog zwaar explosief illegaal vuurwerk in de vorm van twee cobra’s.



Beide verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan geweldsmisdrijven. De zoon heeft met een wapen op het slachtoffer geschoten met wie hij een conflict had. Bovendien hebben beiden verdachten zich schuldig gemaakt aan het openlijk plegen van geweld tegen dat slachtoffer. Ze hebben hem met gebalde vuist tegen het gezicht geslagen. Voor het slachtoffer was dat een bedreigende en beangstigende situatie, maar het zorgt ook voor onrust in de maatschappij, zeker omdat het op klaarlichte dag en op openbaar terrein gebeurde.

Daarnaast hadden beide verdachten een automatisch vuurwapen en munitie in bezit. De vader was bovendien in het bezit van zeer explosief illegaal vuurwerk. Het ongecontroleerde bezit van een wapen en zwaar vuurwerk vormt een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen en brengt sterke gevoelens van onveiligheid in de samenleving met zich mee. Het vuurwapen kan op elk moment gebruikt worden tegen personen. De rechtbank vindt het zorgelijk dat de zoon geen inzicht heeft getoond in het gevaar van een dergelijk vuurwapen.