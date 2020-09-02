60.000 burgers ondertekenen petitie ‘stop bezuiniging op huishoudelijke zorg’

De huishoudelijke zorgmedewerkers zijn vaak het enige, regelmatige, sociale contact dat veel van deze ouderen nog hebben en zij hebben daarbij ook een belangrijke signaleringsfunctie.



Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de maatschappelijke gevolgen van deze bezuiniging en zijn in het voorjaar een petitie gestart om de bezuinigingen van tafel te krijgen. Dinsdag 8 september bieden de vakbonden samen met medewerkers huishoudelijke zorg de petitie aan de Tweede Kamer aan.

'Domste dat je kunt doen'



Hans Spekman, voorzitter FNV: ‘Ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, dan is wegbezuinigen van de huishoudelijke zorg het domste dat je kunt doen. Bovendien zorgt het ervoor dat tienduizenden hun baan verliezen én mantelzorgers nog zwaarder worden belast. Dit is geen bezuiniging, dit is het doorschuiven van de rekening naar mensen die toch al onder grote druk staan.’ Voorzitter van CNV, Hans Van den Heuvel: ‘Huishoudelijke zorg is geen luxe, maar een basisvoorziening die zorgt dat ouderen en kwetsbaren veilig en waardig thuis kunnen blijven wonen. Deze kortzichtige bezuiniging gaat de maatschappij veel meer kosten dan hij oplevert.’

60.000 handtekeningen



Zo’n 60.000 bezorgde burgers, waaronder ook veel werknemers huishoudelijke zorg, hebben inmiddels de petitie 'Stop de bezuiniging op de huishoudelijke zorg' ondertekend. Volgens de vakbonden leidt deze bezuiniging tot verdere groei van ongelijkheid en nog meer druk op nu al overbelaste mantelzorgers. ‘Wie het kan betalen, zal zelf hulp inkopen. Wie dat niet kan, blijft achter. Ook dreigen meer mensen uiteindelijk aangewezen te raken op zwaardere en duurdere zorg’, stellen de bonden.

Brede maatschappelijke steun



Het verzet van de vakbonden kan op brede steun rekenen. Mantelzorgers, zoons, dochters, buren, en medewerkers huishoudelijke zorg ondertekenden de petitie. Ook Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, ondertekent de petitie. Uit hun rapport ‘Huishoudelijke hulp is geen luxe’ blijkt dat mensen met een beperking zich grote zorgen maken over de kabinetsplannen. Huishoudelijke zorg is voor veel van hen een voorwaarde om aan de maatschappij deel te nemen. Ook zijn ze bang dat hun huis vervuild raakt, wat leidt tot schaamte, stress en meer gezondheidsproblemen.