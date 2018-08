Koeman maakt voorlopige Oranjeselectie van 34 spelers bekend

Frenkie de Jong

Onder hen Ajacied Frenkie de Jong die niet eerder deel uitmaakte van de (voor)selectie van Oranje en Wesley Sneijder die voor de allerlaatste keer een oproep ontvangt. De recordinternational, die 133 keer voor het Nederlands elftal uitkwam, beëindigt donderdag 6 september in Amsterdam officieel zijn interlandcarrière. Of zoals Sneijder het eerder zelf omschreef: ‘afscheid nemen in een wedstrijd, in een team dat me dierbaar is en op een plaats die me dierbaar is’.

De voltallige 34-koppige selectie van Koeman:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Eljero Elia (Başakşehir), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daryl Janmaat (Watford), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Peru en Frankrijk

Het Nederlands elftal opent het nieuwe interlandseizoen donderdag 6 september met een oefenwedstrijd tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Drie dagen later – zondag 9 september – speelt Oranje zijn eerste UEFA Nations League-duel. In Stade de France in Saint-Denis wacht wereldkampioen Frankrijk. Beide ontmoetingen beginnen om 20.45 uur.