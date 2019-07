Oranjevrouwen derde op FIFA-lijst

De Verenigde Staten is de logische nummer één. De ploeg werd zondag wereldkampioen na de winst op Nederland in de eindstrijd. Duitsland behoudt de tweede positie, ondanks de uitschakeling in de kwartfinale van het WK.



Frankrijk en Engeland completeren de top-5. Nummer drie op het WK, Zweden, stijgt van de negende naar de zesde plaats.