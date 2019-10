Mauricio de la Vega ziet af van overname aandelen Roda JC

De bestuurlijke onrust binnen Roda JC is beëindigd. De verschillende belanghebbende partijen binnen de club hebben rond de tafel gezeten met de bemiddelaars gemeente Kerkrade, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB. De beoogd eigenaar van de club, de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega, heeft in dit gesprek kenbaar gemaakt dat met de huidige betrokkenen de crisis onoplosbaar is.

Investeerder Mauricio Garcia de la Vega: "Met pijn in mijn hart en teleurgesteld heb ik besloten af te zien van overname van de aandelen van de Frits Schrouff Foundation. Toen ik instapte bij Roda JC had ik de volle overtuiging om de club naar een hoger niveau te brengen. Ik heb met veel energie een team samengesteld dat kwaliteit heeft. Met deels spelers afkomstig van grote clubs. Daarnaast heb ik de organisatie gestroomlijnd. Alles was gericht op de stabiliteit van Roda JC. Zowel financieel als sportief. Onrust binnen de club heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. Daar wordt niemand beter van. Voor mij persoonlijk staat mijn eigen veiligheid voorop. Ik neem het echter de fans niet kwalijk dat zij vechten voor hun club. Door de gebeurtenissen de afgelopen weken ben ik in de media neergezet als een onbetrouwbaar persoon, met valse intenties. Dat beeld is onjuist. De club heeft bij mij altijd op de eerste plaats gestaan. Daarom ben ik ook zo vasthoudend geweest.

Het grotere belang van Roda JC heeft de doorslag gegeven in mijn moeilijke beslissing om mij terug te trekken. We zijn, met zijn allen, op een punt beland dat iedereen in de spiegel moet kijken en zijn eigen rol moet analyseren. Ik heb dat gedaan en mijn conclusies getrokken.

Ik neem met pijn in het hart afscheid van de club en een aantal mensen binnen en rond de club. Grote dank aan iedereen die me in deze moeilijke tijd heeft gesteund. Ik dank in het bijzonder Frits Schrouff en Huub Mullenders voor het vertrouwen dat zij mij keer op keer gegeven hebben, ook toen de situatie oncontroleerbaar werd. Ik dank Jean-Paul de Jong omdat hij steeds het voetbal vooropgesteld heeft. Roda JC mag zich gelukkig prijzen met zo’n trainer. Ik dank ook de staf van Jean-Paul, die keihard gewerkt heeft om het team zo goed mogelijk voor te bereiden. Het team heb ik in mijn hart gesloten. Het is het hart van de club.

Tot slot complimenteer ik Jean-Paul en het team dat gisteren, ondanks de onrust in Kerkrade, de drie punten mee naar huis genomen heeft. Want drie punten daar draait het allemaal om.”