Verstappen verlengt contract met Red Bull Racing voor 5 jaar

Na het winnen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 in 2021, heeft Max Verstappen een contractverlenging voor de lange termijn getekend die de 24-jarige Nederlandse coureur tot eind 2028 exclusief bij het Oracle Red Bull Racing Team houdt. Dit meldt Red Bull Racing donderdag.

'Gemakkelijke beslissing'

'Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van het Oracle Red Bull Racing Team, dus de keuze om tot het seizoen 2028 te blijven was een gemakkelijke beslissing. Ik houd van dit team en vorig jaar was gewoon ongelooflijk, ons doel sinds we in 2016 samenkwamen was om het kampioenschap te winnen en dat hebben we gedaan, dus nu gaat het erom de nummer één op de auto op de lange termijn te behouden', zei Max.

Christian Horner

Oracle Red Bull Racing CEO en teambaas Christian Horner voegde toe: 'Dat Max tot eind 2028 getekend heeft bij Oracle Red Bull Racing is een echte intentieverklaring. Onze directe focus ligt op het behouden van de wereldkampioenschapstitel van Max, maar deze deal laat ook zien dat hij deel uitmaakt van de langetermijnplanning van het team. Met de Red Bull Powertrains-divisie die werkt aan de nieuwe motorvoorschriften voor 2026, wilden we ervoor zorgen dat we de beste coureur op de grid voor die auto hadden. '

2023-2028

De nieuwe verlenging van vijf jaar loopt tot eind 2028 en komt bovenop de oorspronkelijke deal die het seizoen 2023 besloeg. Naar verluid gaat Verstappen per jaar ergens tussen de 40 en 50 miljoen euro verdienen. Dat is ongeveer net zoveel als Lewis Hamilton die bij Mercedes 45 miljoen euro per jaar verdient.