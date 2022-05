Jan Smit nieuwe voorzitter FC Volendam

Jan Smit volgt per 1 juli Piet Kemper op als nieuwe voorzitter van FC Volendam. Kemper, die recentelijk aangaf zijn termijn van drie jaar niet te verlengen, is verheugd met zijn opvolger: 'In onze zoektocht naar een geschikt uithangbord mét bestuurservaring kwamen we na een aantal gesprekken met onze RVC al gauw tot de conclusie dat we niet ver hoefden te zoeken.'

Smit was niet meteen enthousiast. Vanaf 1 januari had Smit de leiding over de commerciële afdeling van FC Volendam en was daar naar eigen zeggen nog niet klaar mee. Toch zwichtte hij voor de lokroep van zijn voormaling bestuurlijke collega’s: 'Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje.' Aldus een lachende Smit, die aangeeft dat dit zijn laatste kunstje wordt bij FC Volendam.

Simon Hansen treedt toe tot bestuur FC Volendam

Simon Hansen is geen onbekende naam binnen de gemeenschap. De 47-jarige Volendammer is een succesvol ondernemer die zijn sporen als bestuurder in diverse directiefuncties binnen en buiten het dorp heeft verdiend. Het bestuur is enorm verguld met zijn aanstelling: 'De club mag haar handen dichtknijpen met deze aanwinst. Dit betekent zonder meer een versterking van een bestuur waar we als club nog veel plezier aan gaan beleven.' Na de toetreding van Hansen schuift Tom Koning door naar de functie van vicevoorzitter.