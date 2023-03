Wereldkampioen Verstappen begint nieuwe seizoen meteen al weer goed

Eerste plaats

Direct nadat de lampen op het circuit tijdens de start van de race uitgingen, ging bij Max het licht aan en wist hij ondanks een niet hele soepele start toch als eerste op kop te gaan.

Comfortabel

Die koppositie heeft hij ook niet meer weggegeven, sterker nog hij wist steeds verder uit te lopen op zijn achterliggers. Zo kon hij na 57 ronden, met bijna 12 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Perez en ruim 38 seconden op Alonso, heel comfortabel zijn eerste F1-zege van dit seizoen verzilveren. Sainz kwam iets meer dan 48 seconden na Max over de finish en pakte de vierde plek. Hamilton kwam bijna 51 seconden later dan Max over de streep en behaalde daarmee de vijfde plek.

Pech voor Leclerc

Charles Leclerc was de grote 'afwezige' vandaag in de verdeling van punten maar dat kwam doordat zijn auto zomaar vanuit het niets er mee kapte. Daarmee was het dan ook over en uit maar Leclerc zei na afloop heel eerlijk dat ook als hij niet zou zijn uitgevallen dat het vandaag onmogelijk was om Verstappen bij te benen omdat hij per ronde bijna een seconde uitliep op zijn achterliggers.

Nyck de Vries

De andere Nederlander Nyck de Vries debuteerde met zijn eerste fulltime seizoen in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri en behaalde de veertiende plek en deed dus niet mee in de verdeling van punten.