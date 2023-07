Van der Sar nog op IC in stabiele maar nog steeds zorgelijke toestand

Edwin van der Sar blijft voorlopig op de intensive care. 'Zijn toestand is stabiel, maar nog steeds zorgelijk', zo meldt Ajax zaterdag in een update op basis van informatie namens Annemarie van der Sar, de vrouw van Edwin.

Vakantie Kroatië

Van der Sar (52) kreeg vrijdag op zijn vakantieadres in Kroatië een hersenbloeding. Van der Sar kreeg een hersenbloeding toen hij tijdens zijn vakantie op een Kroatisch eiland verbleef. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Vrouw in 2009 ook getroffen door hersenbloeding

In 2009 kreeg Annemarie van Kesteren, de vrouw van Van der Sar, ook een hersenbloeding. Zij werd in 2009 in het ziekenhuis opgenomen en moest lang herstellen.

Steunbetuigingen

'De familie Van der Sar is -net als Ajax- dankbaar en diep onder indruk van de vele steunbetuigingen', aldus Ajax.