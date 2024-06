Francisco Conceição definitief naar FC Porto

Ajax en FC Porto hebben overeenstemming bereikt over de permanente transfer van Francisco Conceição. De aanvaller werd het afgelopen seizoen door de Portugese club van Ajax gehuurd, waarbij in de overeenkomst een optie tot koop was opgenomen. Deze optie is gelicht, waardoor de overgang van de vleugelspeler definitief is. Ajax kwam met de Portugese club een transfersom van EUR 10,5 miljoen overeen. Het contract van de 21-jarige speler liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027.