Ajax contracteert Bertrand Traoré

Villarreal CF

'De aanvaller stond het afgelopen half jaar onder contract bij Villarreal CF en komt transfervrij naar Ajax. Traoré tekende in Amsterdam een contract voor twee seizoenen, tot en met 30 juni 2026', aldus Ajax.

Burkina Faso

Traoré werd op 6 september 1995 geboren in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. In het seizoen 2016/17 bereikte hij als huurling met Ajax de finale van de UEFA Europa League. Gedurende dat seizoen speelde Traoré 39 wedstrijden, waarin hij dertien keer scoorde. Na zijn vertrek kwam de multifunctionele aanvaller uit voor achtereenvolgens Olympique Lyon, Aston Villa en Istanbul Basaksehir, alvorens hij afgelopen winter aangetrokken werd door het Spaanse Villarreal CF.

'Bewust voor Ajax gekozen'

Technisch Directeur Alex Kroes: ‘’We zijn heel blij met de komst van Bertrand. Hij had meerdere opties, ook om in Spanje te blijven, maar hij heeft bewust voor Ajax gekozen. In de gesprekken bleek dat hij hongerig is om hier successen te behalen. Dat zijn spelers die wij zoeken. Daarnaast is Bertrand doelgericht, snel en op meerdere posities voorin inzetbaar. Ook is hij gezien zijn ervaring een welkome versterking van de selectie.’’