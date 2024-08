Borna Sosa gaat op huurbasis naar Italiaanse Torino FC

Eén seizoen

'De verhuur is per direct en heeft een looptijd van één seizoen, tot en met 30 juni 2025. In de overeenkomst is voor de Italianen een optie tot koop opgenomen. Het contract van de 26-jarige speler loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028', aldus Ajax.

Zagreb

Sosa werd op 21 januari 1998 geboren in Zagreb. De Kroatisch international doorliep de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, waar hij vanaf 2015 ook voor het eerste elftal uitkwam. Begin vorig seizoen maakte de linkspoot de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. In Amsterdamse dienst maakte hij zijn debuut op 17 september 2023 tijdens de competitiewedstrijd, uit tegen FC Twente (3-1). Tot nu toe speelde de verdediger 25 wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax.