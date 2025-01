Ajax verlengt contract Bo van Egmond

Blessureleed

Bo van Egmond (Putten, 13 november 2006) kwam afgelopen zomer op het WK in Colombia in actie met Oranje O20. Na het mondiale toernooi maakte ze de overstap van PEC Zwolle naar Ajax. Wegens blessureleed wacht Van Egmond nog op haar officiële Ajax-debuut.

'Overtuigd van kwaliteiten van Bo'

Technisch directeur Alex Kroes: ”Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten van Bo. Het is jammer dat ze door een vervelende blessure nog niet heeft kunnen debuteren, maar ze traint weer mee met de groep en werkt hard om snel wedstrijden in het Ajax-shirt te spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Bo als Ajacied en zijn content dat we haar contract hebben kunnen verlengen. Wij wensen haar veel succes!”