Welke nieuwe geheimen van de zon zal de Solar Orbiter onthullen?

Zondagavond is vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida het ruimtevaartuig Solar Orbiter geslaagd gelanceerd. Dit meldt NASA maandag.

Atlas V-raket

De Solar Orbiter is op weg naar de zon na de lancering 's avonds laat vanuit Florida's Space Coast aan boord van een Atlas V-raket van de United Launch Alliance (ULA). Het voertuig vertrok op zondag 9 februari om 23:03 uur EST vanaf Space Launch Complex 41 op Cape Canaveral Air Force Station.

Losgekoppeld

Na een eerste beklimming scheidde de Solar Orbitter zich van de bovenste trap van de Centaur van de Atlas-V-raket. Om 12.24 uur maandag ontvingen missieregelaars in het European Space Operations Center in Darmstadt, Duitsland een signaal van het ruimtevaartuig dat aangaf dat de zonnepanelen met succes waren ingezet en de benodigde stroom voor de missie aan het opwekken was voor het ruimtevaartuig. 'Het ruimtevaartuig is veilig en onderweg richting de zon,' zei Cesar Garcia, programmamanager van Solar Orbiter van de European Space Agency (ESA).

Polen in beeld brengen

Solar Orbiter begint een zevenjarige missie om de omgeving direct rond het ruimtevaartuig te bestuderen en tegelijkertijd de zon te observeren, waardoor wetenschappers een beter begrip krijgen van hoe onze ster de directe omgeving in het hele zonnestelsel kan beïnvloeden. Het ruimtevaartuig zal ook de eerste zijn die afbeeldingen van de polen van de zon levert.

Testfase

Voordat de wetenschapsfase van de missie kan beginnen, zal Solar Orbiter een reeks van checks ondergaan, van initiële implementaties en controles van de systemen van het ruimtevaartuig tot het inschakelen en controleren van de reeks van 10 wetenschappelijke instrumenten. Volgens Garcia zou de testfase rond eind juni 2020 moeten zijn afgerond.