NASA onthult op 30-ste verjaardag Hubble spectaculaire nieuwe beelden

'Kosmisch rif'

In dit beeld gemaakt door Hubble zijn de gigantische rode nevel (NGC 2014) en zijn kleinere blauwe buur (NGC 2020) te zien die deel uitmaken van een enorm stervormingsgebied in de Grote Magelhaense Wolk, een satellietstelsel van de Melkweg, gelegen op 163.000 lichtjaar weg van de aarde. Het beeld heeft de bijnaam 'Kosmisch rif' omdat het lijkt op een onderzeese wereld.

30 jaar geleden in baan om de aarde gebracht

Dertig jaar geleden, op 24 april 1990, werd Hubble samen met een team van vijf astronauten vanuit het Kennedy Space Center in Florida aan boord van de Space Shuttle Discovery vervoerd. De telescoop werd een dag later in de baan om de aarde geplaatst en opende een nieuw oog op de kosmos die onze beschaving heeft veranderd.

Revolutie

Hubble zorgt voor een revolutie in de moderne astronomie, niet alleen voor wetenschappers, maar ook door het publiek mee te nemen op een wonderlijke reis van verkenning en ontdekking. Hubble's eindeloze, adembenemende hemelse snapshots bieden een visuele indruk van Hubble's beste wetenschappelijke prestaties. In tegenstelling tot alle ruimtetelescopen ervoor, maakte Hubble astronomie relevant, aantrekkelijk en toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. De iconische beelden van de ruimtetelescoop hebben ons zicht op het universum en onze plaats in tijd en ruimte opnieuw gedefinieerd.

'Verbluffende inzichten'

'Hubble heeft ons verbluffende inzichten gegeven over het universum, van nabijgelegen planeten tot de verste sterrenstelsels die we tot nu toe hebben gezien', zegt Thomas Zurbuchen, associate administrator for science bij NASA Headquarters in Washington, DC. 'Het was revolutionair om zo'n grote telescoop te lanceren. 30 jaar geleden, en deze astronomie-krachtpatser levert nog steeds revolutionaire wetenschap vandaag. Zijn spectaculaire beelden hebben decennialang tot de verbeelding gesproken en zullen de mensheid de komende jaren blijven inspireren.'