Nieuw Amsterdams vaccin moet het coronavirus 'ontkronen'

Uitsteeksel op de kroon van het coronavirus

Griffioen gebruikt daarvoor dezelfde techniek als bij het vaccin tegen kanker waar hij aan werkt. 'Nu richt ik me niet op kankercellen, maar op de uitsteeksels op de kroon van het coronavirus', aldus Griffioen. Voor zijn voorstel krijgt hij 1,3 miljoen euro van Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland).

Conjugaat-vaccinatie

Deze techniek uit 1927 wordt de conjugaat-vaccinatie genoemd. Het gaat hierbij om vaccins tegen eiwitten die het immuunsysteem moeilijk herkent. Ook het coronavirus weet aan het immuunsysteem te ontkomen. 'We weten dat het lichaam wel antistoffen maakt tegen het coronavirus, maar die werken slecht of pas in een laat stadium. Daarom maken we het immuunsysteem kwaad tegen moleculen die normaal niet of nauwelijks herkend worden', aldus Griffioen.

Spikes

De onderzoekers richten zich op de uitsteeksels van het virus, de spikes. De verwachting is dat het nieuwe vaccin antistoffen aanmaakt die zich hechten aan het spike-eiwit. Zo moeten die antistoffen voorkomen dat het virus cellen binnen gaat en zich daar vermenigvuldigt.

Ook voor toekomstige coronavirussen

Griffioen denkt over vijf tot zes maanden klaar te zijn met een eerste vaccin getest op diermodellen. 'Als we bestaande kennis over het SARS- en MERS-virus, goed gebruiken, kunnen we misschien een generiek vaccin maken. Dat vaccin richt zich dan tegen meerdere onderdelen van het spike-eiwit en dat gaat ons hopelijk ook beschermen tegen een nieuwe uitbraak van een ander coronavirus.' Na deze studie moet het vaccin bij mensen getest worden. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het bedrijf CimCure BV.