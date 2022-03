Kennisinstellingen NL schorten samenwerking met Rusland en Belarus op

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, bevriezen de Nederlandse kennisinstellingen per direct de samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen in Rusland en Belarus. Dit heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) bekendgemaakt.

'Diep geschokt'

De kennisinstellingen in Nederland, vertegenwoordigd door Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, KNAW, NWO, NFU en De Jonge Akademie, zijn diep geschokt door de Russische militaire aanval op Oekraïne. Dit is een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd. De Nederlandse kennisinstellingen zetten zich onverminderd in voor hulp aan Oekraïense studenten en medewerkers.

Dringende oproep minister van OCW

De universiteiten, hogescholen, KNAW, NWO en umc’s hebben besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus per direct tot nader order te bevriezen. Zij doen dit in navolging van de dringende oproep van de minister van OCW.

Ondersteuning

De kennisgemeenschap in Nederland steunt deze dringende oproep, maar betreurt ook de gevolgen ervan voor het onderwijs en onderzoek. Onderzoek floreert door internationale samenwerking en de open uitwisseling van kennis, inzichten en ideeën. 'Daarom nemen wij niet alleen deze maatregelen, maar ondersteunen we ook de Russische en Belarussische onderzoekers, docenten, studenten en organisaties die zich uitspreken tegen de invasie in Oekraïne', aldus de NFU.