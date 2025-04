Explosie zalencentrum Wegastraat Den Haag

De politie doet onderzoek naar een explosie die plaatsvond in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 april bij een zalencentrum aan de Wegastraat. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Explosie

Rond 01.30 uur vond er een explosie plaats bij een zalencentrum aan de Wegastraat in Den Haag. Daarbij ontstond schade aan het pand, er vielen geen gewonden.



Het zalencentrum is in overleg met de ondernemer voor twee weken gesloten, naar aanleiding van een eerdere explosie afgelopen vrijdagochtend 4 april. Er hebben bij het centrum geen eerdere explosies plaatsgevonden.