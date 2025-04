RIVM: eet geen particuliere eieren meer, mogelijk te veel PFAS

'Geen particuliere eieren meer eten'

Het RIVM adviseert daarom geen particuliere eieren meer te eten. In Nederland krijgen we al veel PFAS binnen via andere voedingsmiddelen en deels via drinkwater. De hoeveelheid die mensen via particuliere eieren binnenkrijgen komt daar bovenop. Door geen particuliere eieren meer te eten, kan een veel hogere PFAS-inname vermeden worden. Commerciële eieren uit een winkel of van de markt kunnen wel gegeten worden.

Particuliere eieren komen van kippen die als hobby worden gehouden. Bijvoorbeeld in achtertuinen, moestuinen, dierenweitjes en zorg- en kinderboerderijen.

RIVM geeft algemeen advies voor heel Nederland

Het RIVM berekende voor 60 locaties in Nederland hoeveel PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen ) mensen kunnen binnenkrijgen via particuliere eieren. Deze hoeveelheden vergeleek het RIVM met de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS. Op 31 van deze locaties krijgen mensen al meer PFAS binnen dan deze grenswaarde als zij minder dan 1 ei per week eten. Ook op veel andere locaties zijn hoge concentraties van PFAS in de eieren gevonden. Omdat de inname van PFAS via deze eieren hoog kan zijn en aan de buitenkant van een ei niet is te zien hoeveel PFAS erin zit, geeft het RIVM het algemene advies om geen particuliere eieren te eten.

Gezondheidseffecten PFAS

Als mensen voor een langere tijd meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. PFAS kan effect hebben op het immuunsysteem, de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kan PFAS effect hebben op cholesterol in bloed, op de lever, en kan het nier- en testiskanker veroorzaken. Het is daarom belangrijk om zo min mogelijk PFAS binnen te krijgen.

RIVM doet onderzoek naar de oorzaak

Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid PFAS in de particuliere eieren op elke locatie anders kan zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de PFAS in deze eieren komt. Mogelijk zijn regenwormen(externe link) de oorzaak. Deze kunnen door de kippen worden opgegeten. Het RIVM doet momenteel vervolgonderzoek naar bronnen van PFAS in particuliere eieren.

Minder PFAS in eieren van de (super)markt

Commerciële eieren uit een winkel of van de markt kunnen wel gegeten worden.Deze eieren zijn meestal verpakt en moeten altijd gecodeerd zijn met een stempel op de schaal van het ei. Commerciële eieren vallen onder het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).