FNV: Duizenden medewerkers en studenten TU Delft staken donderdag tegen afbraak hoger onderwijs

‘Kennis komt niet uit de lucht vallen. Dit kabinet begrijpt niet dat iedere euro die het investeert in hoger onderwijs, dubbel en dwars terugverdiend wordt met economische vooruitgang’, zegt FNV-bestuurder Bert de Haas. ‘Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in een van de vier Technische Universiteiten negen euro oplevert voor de Nederlandse economie.’

Hoger onderwijs onder druk

Het hoger onderwijs staat onder ongekende druk. De aangekondigde bezuinigingen van meer dan een miljard euro betekenen in de praktijk dat opleidingen verdwijnen, medewerkers hun baan verliezen en een werkdruk die tot het breekpunt stijgt.

Kennis valt niet uit de lucht

‘Met deze bezuinigingen leveren we ons onderwijs over aan commerciële en politieke belangen’, concludeert De Haas. ‘Daardoor verliezen we onze kracht om vrij en kritisch te denken, te experimenteren zonder winstdruk en vragen te stellen die anderen liever ontwijken. Dat zou een ramp zijn voor de Nederlandse samenleving.’

Onderwijs in gevaar

‘Staken zit bij ons op de TU niet bepaald in het bloed, omdat iedereen hier met zoveel passie en zorg voor de studenten zijn werk doet. Dat leg je niet zomaar neer’, zegt Niek de Kleijn, docent wiskunde op de Technische Universiteit. ‘Maar de bezuinigingen brengen de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Dus móéten we ons nu laten horen.’



Daverend signaal

Delft is de twaalfde en voorlopig laatste stad op rij waar universiteiten en hogescholen een dag lang het onderwijs platleggen in een historische estafettestaking. ‘Maar Delft is geen eindpunt. Het is een startschot’, aldus De Haas. ‘We sluiten de estafettestaking af met een daverend signaal: deze bezuinigingen zijn onacceptabel. We gaan door met actievoeren, want wij accepteren niet dat kennis, innovatie en onderzoek langzaam worden uitgehold.’

Staking

De staking op TU Delft wordt georganiseerd door de FNV, de AOb, studentenbond VSSD en talloze actieve medewerkers en studenten.