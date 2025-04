Eerste nesten van Aziatische hoornaar in provincie Groningen gesignaleerd

De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Ze is een invasieve wespensoort die schadelijk is voor de biodiversiteit.

Eerste koninginnen en nesten

'In 2024 zijn de eerste koninginnen en nesten ook in onze provincie Groningen gesignaleerd. De provincie is bezig om verdere verspreiding van de hoornaar tegen te gaan. Hoe eerder een nest wordt opgespoord, hoe kleiner de kans dat de populaties zich uitbreiden en dat er op grote schaal ingegrepen moet worden', aldus de provincie.

Hoornaar jaagt op nuttige insecten

De hoornaar jaagt op bijen, vlinders en andere nuttige insecten, die belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. Een afname van deze insecten heeft een negatieve impact op inheemse planten.

Herkennen

De wesp is herkenbaar aan zijn zwarte voelsprieten en een zwart borststuk. Over het achterlijf loopt een smalle gele band. Ook de poten zijn zwart met een geel uiteinde. De koningin kan tussen de twee tot drie centimeter groot worden; de werksters zijn iets kleiner. Daarmee is de hoornaar groter dan de normale wesp.

Melding

Wie een exemplaar of een nest ziet, wordt gevraagd een foto te maken en de locatie te noteren. Meldingen kunnen gedaan worden via waarneming.nl. De provincie gebruikt deze informatie om nesten op te sporen en gericht te bestrijden.

Steek is pijnlijk

De Aziatische hoornaar is niet agressief, maar kan wél aanvallen als het nest wordt verstoord. Een steek is pijnlijk, maar alleen gevaarlijk voor mensen met een allergie. Neem in dat geval direct contact op met een arts.