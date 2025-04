Verkenning ‘Straatje Erbij’ afgerond: potentie voor 3.000 nieuwe woningen in Limburg

Een eerste verkenning voor ‘Straatjes Erbij’ bij de Limburgse gemeenten heeft inzichtelijk gemaakt dat er in Limburg circa 150 kansrijke locaties, samen goed voor ongeveer 3.000 woningen, zijn. 'Het gaat dan om woningen aan de randen van bebouwde kernen, waar binnen bestaand beleid woningbouw mogelijk is. Dit komt neer op circa 10% van het aantal woningen dat volgens de Woondeal tot en met 2030 gebouwd moet worden', zo meldt de provincie Limburg.

Leefbaarheid

Michael Theuns, gedeputeerde Ruimte, Water, Bodem en Leefbaarheid: “De resultaten laten zien dat de zogeheten straatjes erbij niet alleen een substantiële bijdrage leveren aan de te bouwen woningen, maar ook aan de leefbaarheid in de kernen“.

De verkenning

Alle Limburgse gemeenten zijn in december 2023 uitgenodigd om locaties aan de randen van steden en dorpen waar ‘Straatjes Erbij’ wenselijk zijn, aan te dragen. Dat is gebeurd. Hierbij gaat het om een eerste verkenning en toets op grond van kansrijkheid, op basis van de informatie die tijdens de werksessies met gemeenten beschikbaar was. Experts op het gebied van onder andere planologie en grond -en vastgoed hebben hun visie op deze aanpak gegeven. Geconcludeerd kan worden dat binnen de huidige kaders al veel mogelijk is, wat betreft ‘Straatje Erbij’. Dit traject heeft gemeenten geholpen keuzes te maken en te prioriteren. Het is nu zaak dat er tempo gemaakt wordt om tot realisatie te komen.

Volgende stap

De vervolgstap voor gemeenten is deze ‘Straatjes Erbij’ onderdeel te (laten) maken van hun woonprogrammering volgens de afspraken van de Woondeal. Ook worden de knelpunten die tijdens de werksessies opgehaald zijn waar mogelijk meegenomen bij de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI).