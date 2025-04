Snoeien in taxiritten voor asielzoekers

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) wil per 1 juni 2025 het gebruik van taxi’s door asielzoekers fors beperken. Alleen voor acute medische situaties is gebruik van de taxi in beginsel nog toegestaan. Dat schrijft de minister in antwoorden op Kamervragen.

Uitgangspunt bij de nieuwe strenge taxiregels is het stimuleren van de zelfredzaamheid van asielzoekers, snijden in de kosten en snoeien in de wildgroei aan taxiritten.

Voor alle andere ritten is het uitgangspunt: openbaar vervoer. Alleen bij bepaalde afspraken met de IND, in het kader van terugkeer of bij noodgevallen is een uitzondering op de regel mogelijk.

Minister Faber: “Iemand die gezond is, kan prima het openbaar vervoer gebruiken, of simpelweg met de fiets. Deze taxikosten worden betaald en gedragen door de belastingbetaler. Ik voel de verantwoordelijkheid om daar zeer zorgvuldig en extreem terughoudend mee om te gaan. Daarom ga ik hier paal en perk aan stellen.”

Uit recent onderzoek blijkt dat er in 2023 en 2024 miljoenen euro’s zijn uitgegeven aan ritten waarvan onduidelijk was wat de noodzaak was. In 2024 werden in totaal 126.000 niet-medische ritten met taxi's uitgevoerd. Minister Faber vindt dit aantal ‘onacceptabel hoog’.

Het COA start per 1 juni met een strengere controle en extra toezicht.

Faber:“Wie het systeem belazert, is gewaarschuwd. Deze minister kijkt niet weg.”