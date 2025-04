Defensie heeft technische startups keihard nodig

Staatssecretaris Gijs Tuinman zwengelt de samenwerking met innovatieve bedrijven zoveel mogelijk aan. Want Defensie heeft hun kennis keihard nodig. Voor dat doel was hij vandaag bij YES!Delft. Dit is een van de broedplaatsen voor technische startups. Defensie en Economische Zaken willen in Zuid-Holland een regionaal ínnovatieknooppunt creëren, net als elders in Nederland.

uid-Holland beschikt over een krachtig innovatieklimaat. Veel start- en scale-ups komen voort uit de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Defensie en Economische Zaken werken al veel samen met dit soort bedrijven, maar dat kan nog intensiever. Daarom ondertekenden beide partijen een intentieverklaring, onder meer met de provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Onderwaterdrone

In Delft kreeg Tuinman onder meer een rondleiding bij Lobster Robotics. Deze startup legt zich toe op intelligente systemen. Het bedrijf draagt binnen een innovatieprogramma van de NAVO al bij aan grensverleggende defensietechnologie. Zo ontwikkelt het een onderwaterdrone die heel nauwkeurig de zeebodem in kaart brengt. Precies wat enorm nodig is nu Russische eenheden (onderwater) activiteiten uitvoeren. Daadwerkelijke verstoringen kunnen leiden tot grote schade en ontwrichting in Nederland, Europa en de rest van de wereld, meldt de MIVD in het 22 april verschenen jaarverslag.

Tuinmans bezoek aan YES!Delft toont het belang van zogeheten ‘dual-use startups’. De gevechtskracht van Defensie hangt namelijk in hoge mate af van het innovatief vermogen van zowel de defensie-industrie als bedrijven in de civiele sector. Daarvoor zijn dit soort samenwerkingen cruciaal.

MINDbase

Net als in Rotterdam, Eindhoven, Enschede en onlangs Groningen en Geleen, openden Defensie en Economische Zaken ook een zogeheten MINDbase bij YES!Delft. Zo opereert de militaire organisatie ook hier letterlijk tussen de innovatieve technologische bedrijven, start-ups en kennisinstellingen. MIND staat voor Military Innovation by Doing.