Agent lost waarschuwingsschot bij arrestatie na melding vuurwapen

De politie in Breda arresteerde vandaag rond 08.30 in de Dr. Struyckenstraat een automobilist vanwege een melding over een vuurwapen. 'Omdat hij niet meewerkte, moest een agent een waarschuwingsschot lossen', zo meldt de politie zaterdag.

Vuurwapen laten zien

De politie kreeg een melding dat op het Dr. Struyckenplein een voertuig midden op de weg staat en de bestuurder een vuurwapen liet zien. Agenten zagen de verdachte in Dr. Struyckenstraat en hebben een zogeheten Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte toegepast.

Waarschuwingsschot

'De bestuurder volgde de aanwijzingen niet op waardoor een agent een waarschuwingsschot loste. Daarna kwam de verdachte uit de auto en gaf hij zich over. De 44-jarige man uit Nuenen is aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM). De man verkeerde mogelijk onder invloed van drugs. Agenten namen gripzakjes met wit poeder in beslag. In de auto lag een vuurwapen en het gaat waarschijnlijk om een nepvuurwapen.