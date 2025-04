OM vervolgt Damen Shipyards en directieleden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat gebeurde volgens het OM rondom de verkoop van schepen in het buitenland.

Overtreden Sanctiewet

Ook (voormalig) directieleden worden vervolgd voor het feitelijk leidinggeven aan deze strafbare gedragingen. Daarnaast heeft het OM besloten om Damen Shipyards Gorinchem te dagvaarden voor het overtreden van de Sanctiewet. Die verdenking ziet op het overtreden van sanctiemaatregelen ingesteld naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Los van elkaar

Het gaat om twee strafrechtelijke onderzoeken die los van elkaar staan. Het onderzoek naar de omkoping is uitgevoerd door de FIOD, richt zich op een periode van 2006 tot januari 2017 en ziet op de betaling van hoge commissies aan agenten. Die agenten werden ingeschakeld voor de verkoop van schepen aan diverse landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Smeergeld

Het betalen van commissies creëert een substantieel risico op het (door)betalen van smeergeld aan ambtenaren van de landen waarmee zaken werd gedaan. Gedurende een reeks van jaren is vermoedelijk een grote hoeveelheid valse documenten opgemaakt om zo de hoge commissiebetalingen aan agenten te verhullen en controle daarop te frustreren, onder andere bij de aanvragen voor exportkredietverzekeringen.

Rechtszaak

De rechtszaak zal vermoedelijk in de tweede helft van dit jaar kunnen starten met een regiezitting. Het OM is met de rechtbank en de verdediging in overleg voor een datum.

Versterking van Rusland

Het onderzoek naar overtreding van de Sanctiewet is uitgevoerd door de douane en ziet op goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector. Dit onderzoek richt zich op een periode van enkele maanden in de tweede helft van 2022.