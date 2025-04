Kind (2) overleden na noodlottig ongeval Sint-Oedenrode

Zaterdagavond kregen hulpdiensten de melding van een aanrijding letsel aan de Vresselseweg in Sint-Oedenrode. 'Hierbij zou een jong kind (2) het slachtoffer zijn van het ongeval. Hulpverlening mocht helaas niet meer baten. Het kind overleefde het ongeval niet', zo meldt de politie zondag.

Oprit woning

Rond 19.15 uur werd er melding gedaan van een ongeval letsel. Dit gebeurde op de oprit van een woning, waarbij een auto het terrein wilde verlaten.

Zorgvuldig onderzoek

'Wanneer een jong kind overlijdt is dit zeer impactvol voor alle betrokkenen. Mede hierom is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanleiding en toedracht van het incident. Uit dat onderzoek blijkt dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het slachtoffer en de bestuurder waren familie van elkaar', aldus de politie.