Seksvideo op Koningsdag in Amsterdam gaat rond op social media, politie doet onderzoek

Op social media circuleren beelden gemaakt op Koningsdag waarop het lijkt dat twee mensen, al liggend tussen auto’s, aan de Keizersgracht in Amsterdam gemeenschap hebben. 'We onderzoeken de context en of er sprake is van wederzijdse instemming', zo laat de politie zojuist weten.

Vragen

'De video roept vragen op, onder andere of er sprake is van verkrachting. Daar doen zedenrechercheurs op dit moment onderzoek naar. Het is bij hen bekend wie de betrokkenen zijn en dat zij geen onbekenden van elkaar zijn', aldus de politie.

Oproep aan getuigen

De politie wil graag weten wat er die avond aan de Keizersgracht gebeurd is en spreekt daarom graag met getuigen die meer weten over de precieze context of die beeldmateriaal hebben gemaakt.

Oproep politie

De politie roept op om de video te verwijderen en niet verder te verspreiden. Het delen van seksueel getinte beelden zonder toestemming van betrokkenen is strafbaar.