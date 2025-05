Range Rover Electric imponeert tijdens extreme wintertests in Arjeplog

Met behoud van zijn ongeëvenaarde DNA herdefinieert Range Rover wat een elektrische luxe-SUV kan zijn. Het doel is een onovertroffen rijbeleving creëren.

Om dat te bereiken ondergaan prototypes van de Range Rover Electric talrijke praktijktests. Onlangs is een tweede, succesvolle test- en ontwikkelingssessie voltooid in de ijskoude omstandigheden van het Zweedse Arjeplog, boven de poolcirkel.

Tijdens de wintertests in Noord-Europa legden de prototypes tot wel 72.000 kilometer af over bevroren meren en landwegen. Dit stelde de ingenieurs in staat om de Range Rover Electric aan een intensief testprogramma te onderwerpen. De bevroren meren boden bovendien ideale omstandigheden om de rijeigenschappen op spekgladde ondergrond te testen, waaronder rijden met één pedaal (Single Pedal Driving) en het gedrag van de elektronisch gestuurde luchtvering met dubbele kamers.