Twee vuurwapens en 100 kg verdovende middelen in beslag genomen

De politie heeft woensdag 30 april in Rotterdam twee verdachten aangehouden in een omvangrijk drugsonderzoek. 'Bij één van de aanhoudingen, aan de Freericksplaats in Rotterdam, vonden zij twee vuurwapens en honderd kilo verdovende middelen, mogelijk cocaïne', zo meldt de politie vandaag.

Omvangrijk drugsonderzoek

De vuurwapens en verdovende middelen zijn in beslag genomen. De politie is de verdachten, twee Rotterdammers van 22 en 23 jaar, op het spoor gekomen in een omvangrijk drugsonderzoek naar het verwerken en verhandelen van drugs dat in november 2024 begon.

‘Onder je neus’

Drugshandel zorgt voor ondermijning in Nederland. Het gaat om zware, georganiseerde criminaliteit waar miljarden euro’s in omgaan. De illegale praktijken leveren gevaar op voor de woonwijken waar het plaatsvindt. Dit is geen ver-van-je-bedshow. Door het melden van verdachte situaties kan criminaliteit voorkomen worden of worden aangepakt. Zo houden we uw buurt veilig. “Melden helpt”, aldus het onderzoeksteam.

'Melden kan ook anoniem'

'Als u informatie heeft, maar u vindt het spannend om deze rechtstreeks via 0900-8844 met de politie te delen, kan dit ook via Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000. De medewerkers van MMA zijn geen agenten of rechercheurs, maar nemen uw informatie anoniem op en spelen dit anoniem door aan ons', aldus de politie.