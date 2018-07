Toyota Land Cruiser voldoet aan strengste emissienorm

De nieuwe typegoedkeuring die de Toyota Land Cruiser als gevolg van de emissienorm gekregen heeft, is bovendien vastgesteld aan de hand van de WLTP-testmethode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Deze is realistischer dan de NEDC-testmethode (New European Driving Cycle) die jarenlang de norm was. Als gevolg hiervan zijn de CO2-uitstoot en het verbruik van de Land Cruiser gewijzigd, evenals de prijzen van de iconische terreinauto.