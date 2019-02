Hybride auto’s favoriet bij dievengilde

“De stijging wordt vooral veroorzaakt door de diefstal van hybride voertuigen (+95 procent)”, vertelt André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

In het afgelopen jaar zijn in totaal 360 hybride voertuigen gestolen. Een jaar eerder waren dat er nog ‘maar’ 184. Voor Bouwman het bewijs dat criminelen zich niet laten tegenhouden als er veel vraag is naar een bepaald merk of model. “Moderne alarmsystemen maken het dieven wel lastiger om voertuigen te stelen. Dat zien we ook terug in de diefstalcijfers, die met meer dan twaalf procent weer fors zijn gedaald, maar de stijging van de jonge voertuigen baart ons zorgen.”

Zeker als wordt gekeken naar het diefstalrisico per merk, dan heeft het inderdaad veel weg van diefstal op bestelling. Zo heeft de hybride Toyota C-HR een diefstalrisico van maar liefst één op 97, terwijl de al jaren meest gestolen auto van ons land, de Volkswagen Golf, in 2018 een diefstalrisico had van één op 436.

Daling

In de cijfers over 2018 valt verder op dat het aantal diefstallen in alle categorieën is gedaald, behalve bij de brom- en snorfietsen. Daar steeg het aantal van 11.383 in 2017 naar 12.084 in 2018.

En ten slotte is het terugvindpercentage van zowel personenauto’s als motorfietsen licht gestegen. Bij de eerste categorie ging het van 40 naar 40,9 procent en bij motoren is de kans op terugvinden gestegen van 17,2 naar 21,5 procent. De kans op terugvinden blijft het grootste in de eerste week na de diefstal (57 procent).