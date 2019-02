VW komt met Touareg V8 TDI met biturbo

Hij zal zijn première in Genève beleven en is binnenkort in Nederland te bestellen; de Volkswagen Touareg V8 TDI met biturbo.

Koppel van 900 Nm

De Volkswagen Touareg is er binnenkort ook met een machtige V8 TDI. Met een vermogen van 310 kW/421 pk en een maximaal koppel van 900 Nm accelereert hij in 4,9 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De Touareg V8 TDI viert zijn première in Genève en is binnenkort te bestellen in Nederland.

Topmotorisering

De 4,0-liter V8 TDI is de nieuwe topmotorisering in de Touareg-reeks. Hij staat voor pure hightech kracht. Zo beschikt hij over een bi-turbosysteem en een elektrisch aangedreven compressor. Daardoor pakt de motor onder alle omstandigheden uiterst snel en krachtig op.

Meest sterke Duitse diesel SUV

De 310 kW/421 pk sterke Touareg V8 is de meest sterke Duitse diesel SUV op de markt. Het maximumkoppel van 900 Newton meter, bij een toerental tussen 1.000 en 3.250 per minuut, is op het niveau van supercars. Net als de V6-modellen, voldoet de nieuwe V8 aan de Euro-6d-TEMP emissienorm.

Geneva International Motorshow

De Touareg V8 TDI is voor het eerst te zien tijdens de Geneva International Motorshow (7-17 maart) en wordt binnenkort op de Nederlandse markt verwacht. De definitieve specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.