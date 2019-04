Volkswagen start praktijktests met zelfrijdende auto’s

Volkswagen Group Research is in Hamburg begonnen met het testen van autonome auto’s (Level 4). De praktijktests vinden plaats op een testtraject van drie kilometer lang en worden uitgevoerd met vijf speciale e-Golfs. Ze zijn onder meer uitgerust met laserscanners, camera’s, ultrasonische sensoren en radars. De resultaten van de tests worden door Volkswagen Group Research gebruikt voor diverse onderzoeksprojecten op het gebied van autonoom rijden.

Momenteel wordt er in Hamburg gewerkt aan een negen kilometer lang testtraject dat volgend jaar in gebruik wordt genomen. Om daar proeven met autonome en connected voertuigen te faciliteren, worden verkeerslichten voorzien van apparatuur waarmee communicatie tussen de infrastructuur en auto én de auto en de infrastructuur mogelijk is. Volkswagen en Hamburg zetten zo stappen om verkeersstromen in de stad te stroomlijnen en autonoom rijden mogelijk te maken.

De kracht van 15 laptops

De zelfrijdende e-Golfs zijn uitgerust met elf laserscanners, zeven radars en veertien camera’s. Tijdens een gemiddelde praktijktest genereren die tot wel 5 gigabyte aan data per minuut. In de kofferbak van de e-Golf is een computer weggewerkt met de kracht van zo’n vijftien laptops. Die moet in enkele milliseconden grote hoeveelheden informatie verwerken over voetgangers, fietsers, andere auto’s, kruisingen, geparkeerde voertuigen, voorrangssituaties, wegopbrekingen en rijbaanwisselingen.

De kunstmatige intelligentie van de e-Golf moet in een complexe situatie alle relevante objecten waarnemen en daar correct op reageren zonder vals alarm te slaan. Het systeem maakt daarvoor gebruik van deep learning, neurale netwerken en patroonherkenning. Voor de veiligheid worden de e-Golfs tijdens de praktijktests door testers gereden. Ze houden de werking van de systemen in de gaten en kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Doel: level 5 autonoom rijden op de openbare weg

Volkswagen Group Research werkt voor dit project samen met alle merken en alle relevante afdelingen van de Volkswagen Group. Het doel is om in de toekomst autonoom rijden tot Level 5 op de openbare weg mogelijk te maken. De uitkomsten van het testprogramma in Hamburg worden toegepast in verdere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Zelfrijdende auto’s gaan in de toekomst bijdragen aan een verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid. Voor autonome voertuigen zonder menselijke bestuurder zijn wel veranderingen in de wet en de infrastructuur nodig.