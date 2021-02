Land Rover gaat toch weer Defenders bouwen

Bijzondere bijkomstigheid voor kopers: met deze auto mogen zij deelnemen aan een exclusieve competitie op het landgoed van Eastnor Castle.

De Land Rover Defender Works V8 Trophy wordt door Land Rover Classic volledig nieuw opgebouwd. De modellen worden voorzien van een 5,0-liter V8‑benzinemotor met 297 kW (405 pk), 8-traps ZF-automaat, verbeterde remmen en een opgewaardeerd onderstel. Ook wordt een uitgebreide reeks aanpassingen doorgevoerd specifiek gericht op off-roadgebruik.



De 25 exemplaren van de Works V8 Trophy worden gebouwd als Defender 90 en 110, allemaal in de unieke carrosseriekleur Eastnor Yellow en met stalen 16‑inchwielen in dezelfde kleur. De wielkastranden worden uitgevoerd in contrasterend Narvik Black, net als de motorkap en de achterdeur. Kopers kunnen ook rekenen op LED-koplampen, Heritage-grille, unieke Land Rover Trophy-badges en – voor deelname aan het evenement bij Eastnor Castle – specifieke en gepersonaliseerde decoraties.



De Land Rover Defender Works V8 Trophy is ontworpen om de zwaarste beproevingen te doorstaan. Daarom is het model ook uitgerust met een lier aan de voorzijde, een uitgebreide uitwendige veiligheidskooi, een grote imperiaal, bodembescherming, een zogenoemde A‑bar, een hoog gemonteerde luchtinlaat en speciale terreinbanden.



Het interieur wordt gekenmerkt door de zwart lederen bekleding, Recaro-sportstoelen met contrasterend geel stikwerk en een speciale Land Rover Trophy-klok van Elliot Brown. Het eigen Infotainment System van Land Rover Classic komt met een geïntegreerd navigatiesysteem en connectiviteit met mobiele apparaten.



Later dit jaar (afhankelijk van de situatie rond de corona-pandemie) worden de kopers van de Defender Works V8 Trophy uitgenodigd voor een driedaags avontuur op het landgoed van Eastnor Castle in Herefordshire (GB), waar alle trainings-, test- en ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe Land Rover-modellen plaatsvinden. Tijdens dit evenement kunnen de kopers voor het eerst met hun Defender Works V8 Trophy rijden.

Bowler

Eerder besloot autofabrikant Bowler de iconische LandRover Defender verder te ontwikkelen en in de markt te zetten nadat men in Engeland besloot de bouw van de Defender te stoppen.

Prijzen

Prijzen zijn nog niet bekend, maar goedkoop gaan deze 25 Defenders zeker niet worden. De prijzen van de LandRovers stijgen met de dag. Een goede LandRover koop je vandaag de dag niet meer onder de 15.000 euro.