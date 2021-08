Eén op de drie auto's in Europa inmiddels elektrisch

Ruim een op de drie in de EU verkochte personenauto’s is inmiddels geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven. 'Van de 5,4 miljoen personenauto’s die in de eerste zes maanden van dit jaar in de EU werden geregistreerd was 33,3 procent een Elektrisch Voertuig (EV)', zo blijkt donderdag uit cijfers van RAI Vereniging.