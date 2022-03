e-POWER: de unieke, geëlektrificeerde aandrijflijn van Nissan zonder stekker

De innovatieve e-POWER-aandrijflijn van Nissan wordt binnenkort leverbaar in de nieuwe Nissan Qashqai.

Met deze baanbrekende, geëlektrificeerde aandrijflijn vervult het model opnieuw een voortrekkersrol in het Crossover-segment dat Nissan met de Qashqai creëerde.

De Nissan Qashqai wordt als eerste model in Europa leverbaar met de e-POWER-aandrijflijn. Deze aandrijftechniek kenmerkt zich door een unieke benadering op het gebied van elektrificatie om dagelijks ritten zowel plezierig als efficiënt te maken. Nissan is de enige fabrikant die e-POWER-technologie aanbiedt. De techniek is onderdeel van Nissan Intelligent Mobility-strategie.