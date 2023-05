Negen ambachtslieden strijden in tweede DS x MÉTIERS D’ART-wedstrijd

De negen kandidaten onthullen hun creaties tijdens Révélations, de internationale tweejaarlijkse ambacht- en designshow. Dan wordt ook bekendgemaakt welke kandidaten zich kwalificeren voor de finale van deze tweede DS x MÉTIERS D’ART-wedstrijd.

In de zoektocht naar nieuwe creativiteit is DS Automobiles deze ontwerpwedstrijd gestart voor de beste Franse ambachtslieden. Dat doet DS Automobiles in samenwerking met het toonaangevende adviesbureau Métiers Rares, dat gespecialiseerd is in de wereld van bijzondere ambachten. De bewondering voor technische en esthetische innovaties bij vakkundige ambachtslieden maakt de weg vrij voor een bijzondere verbinding tussen DS Automobiles en de wereld van creatieve ambachtslieden, van aanstormend talent tot gevestigde namen.

De ontwerpers van DS Automobiles zijn altijd op zoek naar de juiste lijnen, texturen en kleurentinten. Als onderdeel van DS DESIGN STUDIO PARIS streeft de CMF-afdeling (Colours, Materials and Finishes) naar de perfecte match tussen design, luxe en vakmanschap. Die expertise zie je ook als partnerleveranciers en vakmensen van DS Automobiles samen conceptauto’s perfectioneren in de stofferings- en verfateliers.

CREATIEVE LICHTEFFECTEN

De tweede DS x MÉTIERS D’ART-wedstrijd is het logische vervolg op het succes van de eerste editie. Daarin leverde winnares Anne Lopez een uitzonderlijk ontwerp voor de interieurafwerking van een exclusieve uitvoering van de DS 9. Voortbordurende op die prestaties werden in de nieuwe DS LUMEN-competitie vernieuwende Franse ambachtslieden uitgenodigd om nieuwe creatieve lichteffecten te bedenken.

Uit enkele tientallen aanmeldingen heeft een interne jury negen kandidaten met uiteenlopende profielen geselecteerd, onder meer op basis van hun eerste inzendingen. Deze worden onthuld tijdens Révélations, de internationale tweejaarlijkse show voor ambachten en design die van 7 tot 11 juni 2023 wordt gehouden in Parijs. Vervolgens worden door een jury van negen deskundigen drie finalisten geselecteerd.

Behalve teamleden van DS Automobiles bestaat de jury uit invloedrijke kunst- en designexperts. Daarnaast kan ook het publiek stemmen, waarna de winnaar in september bekend zal worden gemaakt. De winnaar krijgt niet alleen de opdracht van DS Automobiles om een grille te ontwerpen voor de nieuwe DS 3 E-TENSE, maar wordt ook beloond met een geldprijs van 5.000 euro.