Groei Stellantis houdt aan in Europa dankzij geëlektrificeerde range en succesvolle bedrijfsauto’s

Stellantis rapporteert solide prestaties in de eerste helft van 2023 in een markt die nog steeds onderhevig is aan ongekende verstoringen en transformaties. Stellantis registreerde bijna 1,44 miljoen voertuigen in Europa 30 (PC+CV), een stijging van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het totale marktaandeel van Stellantis komt uit op 19,1%1.

Op de Europese markt voor bedrijfsvoertuigen behoudt Stellantis zijn koppositie met bijna 292.900 verkochte eenheden, een toename van 5,3% ten opzichte van de eerste helft van 2022 met een stabiel marktaandeel van meer dan 30%.

Stellantis versnelt ook zijn transitie naar emissievrije mobiliteit, nadat het in verschillende landen een podiumplaats heeft veroverd. Het concern heeft nu 24 BEV’s op de markt en zal dat tegen eind 2024 bijna verdubbelen. Momenteel staan elektrische voertuigen van Stellantis – zoals de Peugeot e-208 en de nieuwe Fiat 500 – bovenaan de hitlijsten op de Europese geëlektrificeerde markt. Over het algemeen domineert Stellantis op de BEV-markt het A-segment (39% aandeel), het B- en B-SUV-segment (respectievelijk 62% en 53% aandeel) en het bedrijfswagensegment (46% aandeel).

Stellantis lanceerde ook Free2move Charge; een 360-graden ecosysteem dat naadloos oplaad- en energiebeheer levert om aan alle behoeften van EV-klanten te voldoen, overal en op welke manier dan ook. Free2move Charge wordt beheerd door de nieuwe Stellantis Charging & Energy Business Unit en richt zich op de behoeften van klanten op het gebied van elektrische voertuigen thuis, in hun bedrijf en on-the-go.

“Stellantis is dankzij al zijn merken een echt krachtige machine in marketing”, zegt Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, van Stellantis. “Onze merken hebben een sterke voetafdruk, elk met hun eigen persoonlijkheid om in verschillende delen van de markt te passen, groeiende prestaties te leveren en een impuls te geven aan de toekomst van het gehele bedrijf. Onze solide commerciële prestaties, gecombineerd met dubbelcijferige financiële resultaten voor de eerste helft van 2023, dienen als bewijs dat we op weg zijn naar emissievrije mobiliteit, toegankelijk voor iedereen en met respect voor het milieu. Ik wil al onze medewerkers en partners bedanken voor hun toewijding en betrokkenheid bij het behalen van deze resultaten, terwijl we verdere stappen zetten in de uitvoering van ons strategisch plan Dare Forward 2030.”