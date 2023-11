JLR CONCENTREERT PRODUCTIE VAN ELEKTRISCHE MODELLEN IN SLOWAKIJE

Executive Director of Industrial Operations Barbara Bergmeier greep de viering van het vijfde jubileum van de Slowaakse productievestiging aan om het enorme succes van de fabriek en zijn werknemers te prijzen. Sinds de productiestart in oktober 2018 zijn in Nitra meer dan 365.000 exemplaren van de Defender en de Discovery gebouwd.

JLR Executive Director of Industrial Operations Barbara Bergmeier: “I am thrilled to announce that our fantastic state-of-the-art plant in Nitra will be producing electric vehicles this decade as part of our electrification strategy. This is a vote of confidence in the plant’s 5,000 skilled and dedicated people and demonstrates the key role Nitra plays in our current successful performance. I also want to thank our suppliers who have followed us to collocate at Nitra and supported our increases in production.”

JLR Nitra Operations Director Guillermo Mancholas: “Today is a real milestone for our plant, which has gone from strength to strength since the lines started work five years ago. We took changes, such adding the Defender 130 and moving from two to three shifts increasing production from 2,000 to 3,000 cars a week, in our stride. The news that we will be delivering electric vehicle production is confirmation of our key role in the Reimagine Strategy.”

JLR investeerde 1,3 miljard euro in de bouw en de inrichting van de fabriek in Nitra. Het zeer geavanceerde en verregaand geautomatiseerde productiecentrum in Slowakije maakt als eerste in Europa gebruik van het moderne Kuka’s Pulse-transportsysteem voor in aanbouw zijnde auto’s. Het is 30 procent sneller dan systemen in andere fabrieken. Nadien investeerde JLR in Nitra nog eens 60 miljoen euro in nieuwe technologie, land, gebouwen en software.

De nieuwe Defender die in Nitra van de band rolt, is een absoluut succesverhaal, ook in financieel opzicht. Het is JLR’s bestverkochte model van de afgelopen twee boekjaren en genereert tien keer zoveel omzet als de Classic Defender in 2015.

JLR investeert over een periode van vijf jaar 15 miljard pond in de elektrificatie van zijn modellen en wil CO2-neutraal zijn in 2039. Dit omvat onder meer het elektrificeren van de luxemerken Range Rover, Defender, Discovery en Jaguar, en de lancering van negen puur elektrische modellen tegen 2030.

Met de investering in een lagere industriële CO2-voetafdruk zet JLR opnieuw een grote stap naar de elektrificatie van zijn complete modellenprogramma. De transformatie van de fabriek in Nitra vertegenwoordigt het laatste stukje in de elektrificatiepuzzel.

De Halewood-fabriek in het Verenigd Koninkrijk wordt de eerste volledig elektrische productiefaciliteit van JLR, de productiefaciliteit in Solihull gaat elektrische Range Rover, Range Rover Sport en Jaguar modellen produceren, het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton bouwt Electric Drive Units (EDU’s) en Castle Bromwich wordt uitgebreid om carrosseriepanelen te bouwen voor EV’s. Afgelopen week opende JLR een nieuw Future Energy Lab van 250 miljoen pond in Whitley, Coventry, om elektrische modellen nog sneller te kunnen testen.

Verdere details over de elektrische modellen die bij Nitra zullen worden gebouwd, volgen op een later tijdstip.