Vooral huishoudens met hoog inkomen hebben een stekkerauto

Begin 2023 waren er ruim 511 duizend stekkerauto’s (volledig elektrische personenauto’s en plug-in hybride personenauto’s) in Nederland. Dat is 3,7 keer zoveel als begin 2019. Bijna de helft van de stekkerauto’s was begin 2023 van een particuliere eigenaar. Dit zijn vaak mannen, 40- tot 60- jarigen en in verhouding veel huishoudens met een hoog inkomen.

Dat meldt het CBS op basis van een onderzoek ‘Wie rijdt er elektrisch?' waarin is gekeken naar het aantal oplaadbare personenauto’s in Nederland en naar de kenmerken van eigenaren van stekkerauto’s.

De meeste stekkerauto’s (54 procent) waren eigendom van zakelijke rijders. Begin 2023 stonden bijna 275 duizend stekkerauto’s geregistreerd op naam van een bedrijf (rechtspersonen): 2,6 keer zoveel als in 2019. Particulieren (natuurlijke personen) zijn echter bezig met een inhaalslag. Begin 2023 waren er 7,3 keer zoveel stekkerauto’s op naam van een particulier als begin 2019.

Stekkerauto’s particulieren vooral van mannen

Begin 2021 bezat 47,4 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een auto; van deze autobezitters had 1,4 procent een stekkerauto. Ruim 60 procent van alle Nederlandse personenauto’s van particulieren stond op naam van een man. Bij stekkerauto’s was dit 77 procent.

Mensen van 40 tot 60 jaar hebben het vaakst een eigen auto. Ruim 55 procent van hen bezat een auto. Ook het bezit van een stekkerauto was het hoogst in deze leeftijdsgroep (1,9 procent van de autobezitters). Onder 60-plussers was het autobezit en het stekkerautobezit lager dan bij 40- tot 60-jarigen, 1,1 procent van de 60-plussers met een auto had een stekkerauto. Onder 40-minners was het autobezit het laagst (36,5 procent). Van de autobezitters jonger dan 40 jaar had 1,1 procent een stekkerauto.